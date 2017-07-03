«Кузнецов мог набить себе цену потенциальным отъездом в КХЛ». Взгляд из Вашингтона

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Этим летом «Вашингтону» пришлось принимать очень сложные решения относительно новых контрактов. В каких-то случаях «Кэпиталз» нужно было проявить выдержку и пойти на экономию. Но в то же время клуб заключил несколько крупных соглашений. И самым большим из них стал новый 8-летний контракт нападающего Евгения Кузнецова с зарплатой в 62,4 миллиона долларов.

Но, так как клуб подобрался очень близко к потолку зарплат (75 миллионов долларов), а еще не все места в основном составе были заполнены, это вынудило «Столичных» искать выходы из этой непростой ситуации. И уже через час после объявления о продлении контракта с Кузнецовым пришла новая новость — нападающий Маркус Юханссон был отдан в «Нью-Джерси» в обмен на выборы во втором и третьем раундах драфта-2018.

Так как другие клубы прекрасно понимали затруднительное положение «Вашингтона», то у «Кэпиталз» было мало пространства для маневра, даже когда речь заходит об обмене талантливого 26-летнего нападающего второго звена в стан конкурента по Столичному дивизиону. Прошлый сезон стал для Юханссона лучшим в карьере — 24 гола и 34 передачи. Но обмен результативного нападающего только на драфт-пики освободил в платежной ведомости «Вашингтона» дополнительные 4,583 миллиона долларов, которые будут потрачены на подписание новых контрактов с ограниченно свободными агентами в лице нападающего Андре Бураковски и голкипера Филиппа Грубауэра.

До сделки у «Кэпиталз» оставалось порядка 4,6 миллиона на вышеупомянутых Бураковски, Грубауэра и еще пять пятерых человек, необходимых для основного состава. Так как Андре и Филипп имеют полное право рассчитывать на прибавку к зарплатам, то у «Столичных» не хватило бы денег даже для того, заполнить необходимый заявочный минимум. Но после обмена Юханссона клуб имеет в своем распоряжении свободных 9,24 миллиона долларов.

Это последствия недавно заключенных новых соглашений с нападающим Ти. Джей. Оши (46 миллионов на 8 лет) и защитником Дмитрием Орловым (30,6 миллиона на 6 лет). Кэпхит обеих сделок превышает 5 миллионов. Добавьте к этому новый договор Кузнецова, и получается, что за последнюю неделю клуб потратил 139 миллионов на трех игроков.

— В какой-то момент, учитывая новые контракты Оши, Орлова и теперь Кузнецова, мы стали пристально присматриваться к «Вашингтону», в том числе и к Юханссону. Рано или поздно клуб должен был сделать новый шаг, — объясняет генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро. — Если бы у «Вашингтона» не возникли проблемы с потолком зарплат, то у нас не было бы шанса заполучить Маркуса.

С уходом шведа в топ-6 «Вашингтона» образовалась свободная вакансия. Основные кандидаты на эту роль — вингеры Якуб Врана, Бретт Коннолли и Том Уилсон. Врана — 21-летний проспект, который провел в прошлом сезоне 21 игру, отметившись 3 голами и 3 передачами. «Кэпиталз» недавно подписали новый двухлетний контракт с Коннолли на 3 миллиона, после того как нападающий установил в прошедшем сезоне личный рекорд результативности, поразив ворота соперников 15 раз. Уилсон — жесткий форвард, выбранный когда-то «Вашингтоном» в первом раунде драфта-2012. В клубе все еще надеются, что он сможет начать демонстрировать более результативную игру, хотя за последние четыре года Том отличился лишь 21 раз.

Обмен Юханссона — пока последнее действие «Вашингтона» этим и так насыщенным для «Столичных» летом. Вылетев в третий раз подряд во втором раунде плей-офф, при этом второй год подряд показав лучший результат в регулярном чемпионате НХЛ, клуб потерял защитника Нэйта Шмидта, оказавшегося в «Вегасе» по ходу драфта расширения. А ведь Шмидт в прошедшем сезоне начал играть важную роль в оборонительных построениях «Кэпиталз». Возможно, «Вашингтон», чтобы сэкономить деньги и получить возможность продлить контракты с ограниченно свободными агентами, а также переподписать Оши, мог бы попытаться обменять Юханссона или кого-то еще перед драфтом расширения и тогда защитить права на Шмидта.

«Столичные» также приняли решение не выкупать контракт 36-летнего защитника Брукса Орпика, который уже получает ограниченное игровое время, а его контракт с кэпхитом 5,5 миллиона рассчитан еще на два года. Контракт Юханссона на 4,583 миллиона также рассчитан на два года. Он сопоставим с соглашением уже бывшего вингера «Вашингтона» Джастина Уильямса, который этим летом вернулся в «Каролину» и подписал двухлетнее соглашение с ежегодным окладом в 4,5 миллиона. А ведь Уильямс на девять лет старше Маркуса и набрал на 10 очков меньше в прошедшем сезоне.

Пока непонятно, как именно «Вашингтон» распорядится оставшимися свободными деньгами. Будут ли они потрачены на то, чтобы залатать брешь, образовавшуюся после потери Шмидта, или они все уйдут на новые соглашения Бураковски и Грубауэра, а остальные места будут отданы на откуп молодым и неопытным хоккеистам? Генеральному менеджеру «Вашингтона» Брайану Маклеллану предстоит объяснить свои планы.

Средняя зарплата Кузнецова — 7,8 миллиона в год. Это делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Вашингтона» вслед за звездным капитаном команды Александром Овечкиным. Также Евгений занял 9-е место в рейтинге зарплат среди всех центрфорвардов лиги.

Большую часть прошлого сезона Кузнецов занимал позицию центра второго звена, а два года назад он стал лучшим бомбардиром «Вашингтона» с 77 (20+57) очками. Слабо начав прошлый сезон, нападающий завершил регулярку с 59 (19+40) очками, правда, он набрал 50 баллов за результативность в последней 61 игре. Также он достойно проявил себя в плей-офф, отметившись 5 голами и 5 передачами в 13 матчах.

В договоре Кузнецова прописаны подписные бонусы на общую сумму в 28 миллионов. Также на последние шесть лет действия соглашения в нем активируется модифицированный запрет на обмены. Велика вероятность, что по ходу переговоров 25-летний нападающий мог набивать себе цену и потенциальной возможностью возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

— Евгений — элитный центр НХЛ. И мы очень рады, что он останется в «Вашингтоне» как минимум на ближайшие восемь лет. Сложно найти игрока его калибра, который находится в расцвете сил и способен делать своих партнеров лучше. Евгений обладает невероятными талантом, скоростью и упорством, которые необходимы для того, чтобы добиваться успеха в НХЛ, — подчеркивает Маклеллан.