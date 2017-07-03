«Кузнецов мог набить себе цену потенциальным отъездом в КХЛ». Взгляд из Вашингтона
Разбор нового контракта Евгения Кузнецова — в материале автора The Washington Post Изабелль Хуршудян.
Ва-банк по-столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с «Вашингтоном».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Этим летом «Вашингтону» пришлось принимать очень сложные решения относительно новых контрактов. В
Но, так как клуб подобрался очень близко к потолку зарплат (75 миллионов долларов), а еще не все места в основном составе были заполнены, это вынудило «Столичных» искать выходы из этой непростой ситуации. И уже через час после объявления о продлении контракта с Кузнецовым пришла новая новость — нападающий Маркус Юханссон был отдан в «Нью-Джерси» в обмен на выборы во втором и третьем раундах драфта-2018.
Так как другие клубы прекрасно понимали затруднительное положение «Вашингтона», то у «Кэпиталз» было мало пространства для маневра, даже когда речь заходит об обмене талантливого 26-летнего нападающего второго звена в стан конкурента по Столичному дивизиону. Прошлый сезон стал для Юханссона лучшим в карьере — 24 гола и 34 передачи. Но обмен результативного нападающего только на
До сделки у «Кэпиталз» оставалось порядка 4,6 миллиона на вышеупомянутых Бураковски, Грубауэра и еще пять пятерых человек, необходимых для основного состава. Так как Андре и Филипп имеют полное право рассчитывать на прибавку к зарплатам, то у «Столичных» не хватило бы денег даже для того, заполнить необходимый заявочный минимум. Но после обмена Юханссона клуб имеет в своем распоряжении свободных 9,24 миллиона долларов.
Это последствия недавно заключенных новых соглашений с нападающим Ти. Джей. Оши (46 миллионов на 8 лет) и защитником Дмитрием Орловым (30,6 миллиона на 6 лет). Кэпхит обеих сделок превышает 5 миллионов. Добавьте к этому новый договор Кузнецова, и получается, что за последнюю неделю клуб потратил 139 миллионов на трех игроков.
— В
С уходом шведа в топ-6 «Вашингтона» образовалась свободная вакансия. Основные кандидаты на эту роль — вингеры Якуб Врана, Бретт Коннолли и Том Уилсон. Врана — 21-летний проспект, который провел в прошлом сезоне 21 игру, отметившись 3 голами и 3 передачами. «Кэпиталз» недавно подписали новый двухлетний контракт с Коннолли на 3 миллиона, после того как нападающий установил в прошедшем сезоне личный рекорд результативности, поразив ворота соперников 15 раз. Уилсон — жесткий форвард, выбранный
Обмен Юханссона — пока последнее действие «Вашингтона» этим и так насыщенным для «Столичных» летом. Вылетев в третий раз подряд во втором раунде
«Столичные» также приняли решение не выкупать контракт 36-летнего защитника Брукса Орпика, который уже получает ограниченное игровое время, а его контракт с кэпхитом 5,5 миллиона рассчитан еще на два года. Контракт Юханссона на 4,583 миллиона также рассчитан на два года. Он сопоставим с соглашением уже бывшего вингера «Вашингтона» Джастина Уильямса, который этим летом вернулся в «Каролину» и подписал двухлетнее соглашение с ежегодным окладом в 4,5 миллиона. А ведь Уильямс на девять лет старше Маркуса и набрал на 10 очков меньше в прошедшем сезоне.
Пока непонятно, как именно «Вашингтон» распорядится оставшимися свободными деньгами. Будут ли они потрачены на то, чтобы залатать брешь, образовавшуюся после потери Шмидта, или они все уйдут на новые соглашения Бураковски и Грубауэра, а остальные места будут отданы на откуп молодым и неопытным хоккеистам? Генеральному менеджеру «Вашингтона» Брайану Маклеллану предстоит объяснить свои планы.
Средняя зарплата Кузнецова — 7,8 миллиона в год. Это делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Вашингтона» вслед за звездным капитаном команды Александром Овечкиным. Также Евгений занял 9-е место в рейтинге зарплат среди всех центрфорвардов лиги.
Большую часть прошлого сезона Кузнецов занимал позицию центра второго звена, а два года назад он стал лучшим бомбардиром «Вашингтона» с 77 (20+57) очками. Слабо начав прошлый сезон, нападающий завершил регулярку с 59 (19+40) очками, правда, он набрал 50 баллов за результативность в последней 61 игре. Также он достойно проявил себя в
В договоре Кузнецова прописаны подписные бонусы на общую сумму в 28 миллионов. Также на последние шесть лет действия соглашения в нем активируется модифицированный запрет на обмены. Велика вероятность, что по ходу переговоров 25-летний нападающий мог набивать себе цену и потенциальной возможностью возвращения в Континентальную хоккейную лигу.
— Евгений — элитный центр НХЛ. И мы очень рады, что он останется в «Вашингтоне» как минимум на ближайшие восемь лет. Сложно найти игрока его калибра, который находится в расцвете сил и способен делать своих партнеров лучше. Евгений обладает невероятными талантом, скоростью и упорством, которые необходимы для того, чтобы добиваться успеха в НХЛ, — подчеркивает Маклеллан.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter