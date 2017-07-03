Касатонов: Кубок Стэнли может быть показан болельщикам в Музее хоккея в Москве
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея. Об этом рассказал президент
спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов, чьи слова корреспонденту ТАСС приводит пресс-служба квартала.
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Ранее агент форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина и тренера команды Сергея Гончара Геннадий Ушаков сообщил ТАСС, что Малкин и Гончар привезут трофей в Москву в июле.
«Разговаривали с командой Евгения [Малкина] на днях — они рассматривают Музей хоккея как одно из мест, где может побывать Кубок Стэнли во время их приезда в Москву. Будем снова рады видеть Евгения Малкина, Сергея Гончара и Кубок [Стэнли] у нас, — сказал Касатонов. — В прошлом году желающих прикоснуться к трофею было очень много, к сожалению, не всем это удалось. В этот раз откроем предварительную регистрацию и постараемся выделить больше времени для всех».
В минувшем сезоне «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл» с общим счетом 4−2. Малкин стал лучшим бомбардиром
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