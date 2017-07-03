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3 июля 2017, 14:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала контракты с Веккионе и Найтом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал новые контракты с форвардами Майком Веккионе и Корбаном Найтом.

Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашения между американской командой и хоккеистами рассчитаны на два года.

26-летний Найт подписал двусторонний контракт с зарплатой 650 тыс. долларов на уровне НХЛ и 250 тыс. долларов на уровне АХЛ. В минувшем сезоне он набрал 40 (11+29) очков в 72 матчах в АХЛ.

24-летний Веккионе подписал односторонний контракт с зарплатой 900 тыс. долларов. В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром студенческой лиги NCAA и дебютировал за «Флайерз», проведя два матча.

Филадельфия Флайерз
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