«Бостон» подписал MVP «регулярки» АХЛ Агостино, а также Постма и Шварца

25-летний форвард Кенни Агостино подписал односторонний контракт сроком на один год. Сумма контракта — 875 тыс. долларов. В минувшем сезоне он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата АХЛ, набрав за «Чикаго Вулвз» 83 (24+59) очка в 65 матчах.



28-летний защитник Пол Постма, выступавший за «Виннипег Джетс» подписал односторонний контракт на 725 тыс. долларов. Хоккеист выступал за «Виннипег Джетс».



26-летний форвард Джордан Шварц остался в системе «Бостона» — он продлил контракт. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на год. Зарплата игрока на уровне НХЛ составляет 650 тыс. долларов, на уровне АХЛ — 150 тыс. долларов.