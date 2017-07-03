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3 июля 2017, 10:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» подписал MVP «регулярки» АХЛ Агостино, а также Постма и Шварца

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» подписал контракты с тремя игроками.

25-летний форвард Кенни Агостино подписал односторонний контракт сроком на один год. Сумма контракта — 875 тыс. долларов. В минувшем сезоне он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата АХЛ, набрав за «Чикаго Вулвз» 83 (24+59) очка в 65 матчах.

28-летний защитник Пол Постма, выступавший за «Виннипег Джетс» подписал односторонний контракт на 725 тыс. долларов. Хоккеист выступал за «Виннипег Джетс».

26-летний форвард Джордан Шварц остался в системе «Бостона» — он продлил контракт. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на год. Зарплата игрока на уровне НХЛ составляет 650 тыс. долларов, на уровне АХЛ — 150 тыс. долларов.

Бостон Брюинз
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