Прайс на преданную собаку. Почему «Монреаль» без Радулова обречен
Корреспондент «СЭ» в своей колонке критикует «Канадиенс» и их генерального менеджера Майка Бержевена за трансферную политику в это межсезонье.
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Видимо, что-то случилось...
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ.
Знаете, каким было отнюдь не тайное, а явное и искреннее, пусть и несбыточное желание многих болельщиков «Монреаля», когда вчера было объявлено о некой
Нет, не сохранение в команде Андрея Маркова или Александра Радулова. И даже не суперприятное переподписание Кэри Прайса, которое случилось несколькими часами позже. А другая вещь — увольнение генменеджера «Канадиенс» Марка Бержевена.
«Монреаль» не выигрывал Кубок Стэнли 24 года. И в финале
А сегодня в гроб кубковых перспектив «Монреаля» вбили очередной, на этот раз гигантский гвоздь. Следующие, возможно, уже не понадобятся.
Нет, я понимаю, что Бержевен был в западне. Прайс — это канадская икона, уступающая по объему молитв лишь Кросби и Макдэвиду. «Монреаль» не имел морального права допустить даже малейший шанс выхода Кэри на рынок через год, иначе менеджерскому составу клуба пришлось бы бежать за границу в багажниках автомобилей.
Прайс — лучший вратарь мира, если брать не минувший сезон, а более длительный отрезок — последние
Не потому что он лишь раз выигрывал «Везину Трофи», неудачно провел вторую часть последнего сезона или по
Гашек в 2002-м? В окружении такого скопления звезд справился бы и менее звездный кипер. Белфур в 1999-м? Окей, принимается. Сколько прошло времени с того
В современной НХЛ вратарь — не та половина команда, которая решает 50 процентов успеха в кубковой стадии. Прайс — это стержень «Монреаля», это
Так, в апреле Бержевен утверждал, что для победы в
Нет, конечно, если
А судя по словам Бержевена на сегодняшней
— Если бы хотите преданность (лояльность), купите собаку, — сказал Бержевен о своих ожиданиях от запросов Александра Радулова по зарплате.
Не вдаваясь в этические стороны столь неожиданной ассоциации, которая несомненно повеселила публику в Канаде и России, отмечу другие очевидные странности.
Почему Бержевен говорит о лояльности применительно к игроку, который сыграл за команду всего один сезон?
Как вообще можно говорить о преданности в то же самое время, когда «Канадиенс» не идут на уступки хоккеисту, который отдал франшизе 16 сезонов? Которому осталось провести 10 матчей, чтобы выбить «тысячу» в свитере «Монреаля»?
Нет, по совести Марков не заслуживает тех денег, которые озвучиваются в канадских СМИ в качестве его требований по контракту — он лучший
Бержевен сказал, что от предложения Радулова по контракту недолго упасть со стула, и что «Монреаль» не намерен отступаться от своего, более дешевого варианта. Допустим, клуб сэкономит на дорогом и рискованном контракте,
Но кем «Монреаль» собрался выигрывать Кубок Стэнли? С нынешним, безрадуловским составом потолок команды — первый раунд. На багаже отдельных подвигов Прайса — второй. Кто будет тащить команду? Пачиоретти со своими
«Монреаль» в его нынешнем виде обречен, чтобы раз за разом проваливаться в Кубке Стэнли. Без Радулова — обречен вдвойне. Фанаты «Торонто», которые ждут титула уже полвека, могут порадоваться — одним конкурентом их молодой и веселой банде меньше. Им только предстоит выслушать много разговоров о лояльности. А их соперник по дивизиону видимо, уже стал жертвой таковых.
«Монреаль» не выигрывал Кубок Стэнли 24 года. Похоже, придется подождать еще.
ПАВЕЛ КЛИМОВИЦКИЙ
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