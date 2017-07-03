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3 июля 2017, 9:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» подписал Рэтти и Стэнтона, «Аризона» — Казинса и Кленденинга

«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракты с нападающим Таем Рэтти и защитником Райаном Стэнтоном.

Контракт Стэнтона на $ 1,4 млн рассчитан на два года. Ранее хоккеист выступал за «Кливленд». Контракт Рэтти на 700 тыс. долларов рассчитан на один год. Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Аризона Койотс» подписал контракты с нападающим Ником Казинсом и защитником Адамом Кленденингом. Сумма двухлетнего контракта Казинса составляет $ 2 млн. Ранее хоккеист выступал за «Филадельфию Флайерз». Сумма однолетнего соглашения Кленденинга составила 650 тыс. долларов. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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