Контракт Стэнтона на $ 1,4 млн рассчитан на два года. Ранее хоккеист выступал за «Кливленд». Контракт Рэтти на 700 тыс. долларов рассчитан на один год. Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Аризона Койотс» подписал контракты с нападающим Ником Казинсом и защитником Адамом Кленденингом. Сумма двухлетнего контракта Казинса составляет $ 2 млн. Ранее хоккеист выступал за «Филадельфию Флайерз». Сумма однолетнего соглашения Кленденинга составила 650 тыс. долларов. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».