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3 июля 2017, 8:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Вашингтон» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси»

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Девилз», сообщается на сайте «Кэпиталз».

Согласно условиям обмена «Вашингтон» получил за 26-летнего шведского нападающего право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018.

Юханссон выступал за «Вашингтон» с 2010 года. В прошлом сезоне швед набрал 58 (24 шайбы + 34 передачи) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (2+6) баллов в 13 встречах плей-офф.

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