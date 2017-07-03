Клуб НХЛ «Вашингтон» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси»
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон» обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Девилз», сообщается на сайте «Кэпиталз».
Согласно условиям обмена «Вашингтон» получил за 26-летнего шведского нападающего право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018.
Юханссон выступал за «Вашингтон» с 2010 года. В прошлом сезоне швед набрал 58 (24 шайбы + 34 передачи) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (2+6) баллов в 13 встречах
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