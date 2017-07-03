Клуб НХЛ «Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном на один сезон

По данным СМИ, сумма соглашения с 38-летним форвардом составила $8 млн.

Торнтон был выбран «Бостоном» под общим первым номером на драфте 1997 года. В 2005 году он был обменян в «Сан-Хосе» и с тех пор неизменно играл за эту команду. В регулярных чемпионатах он провел 1446 матчей и набрал 1391 очко (384+1007). Канадец является одним из 13 хоккеистов в истории НХЛ, отдавших более 1000 голевых передач в регулярных чемпионатах. Также он — лучший игрок в истории клуба по этому показателю (722 передачи).

В ночь на понедельник в «Торонто» перешел многолетний партнер Торнтона по «Сан-Хосе» Патрик Марло.