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3 июля 2017, 8:13 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном на один сезон

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» подписал новый однолетний контракт с канадским нападающим Джо Торнтоном. Об этом сообщает пресс- служба команды.

По данным СМИ, сумма соглашения с 38-летним форвардом составила $8 млн.

Торнтон был выбран «Бостоном» под общим первым номером на драфте 1997 года. В 2005 году он был обменян в «Сан-Хосе» и с тех пор неизменно играл за эту команду. В регулярных чемпионатах он провел 1446 матчей и набрал 1391 очко (384+1007). Канадец является одним из 13 хоккеистов в истории НХЛ, отдавших более 1000 голевых передач в регулярных чемпионатах. Также он — лучший игрок в истории клуба по этому показателю (722 передачи).

В ночь на понедельник в «Торонто» перешел многолетний партнер Торнтона по «Сан-Хосе» Патрик Марло.

Сан-Хосе Шаркс
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