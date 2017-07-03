Генменеджер «Нью-Джерси»: Ситуация с Ковальчуком прояснится в ближайшее время

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«Нью-Джерси» владеет правами на Ковальчука в НХЛ. Срок контракта 34-летнего россиянина с петербургским СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в НХЛ. В в его услугах, в частности, заинтересован «Коламбус».

«Я не думаю, что это [неопределенность с будущим Ковальчука] продлится очень долго, — сказал Шеро. — Завтра и в ближайшие пару дней я проведу еще несколько раундов переговоров с его агентом Джеем Гроссманом».

Генменеджер «Нью-Джерси» подчеркнул, что не хочет быть препятствием для возвращения Ковальчука в лигу. Если россиянин подождет еще один сезон, то он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом НХЛ. Ранее Шеро заявил, что не отдаст права на Ковальчука «по дешевке», но готов совершить «честную сделку».

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси» в 2001—2012 годах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры, 11 шайб и 16 передач.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).