Кузнецов подписал с клубом НХЛ «Вашингтон» контракт на $62,4 млн
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» объявил о подписании нового восьмилетнего контракта с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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Общая сумма соглашения составила $62,4 млн, в год 25-летний Кузнецов будет зарабатывать порядка $7,8 млн.
«Евгений — один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет, — заявил
Кузнецов был выбран столичным клубом на драфте 2010 года под общим 26-м номером, он дебютировал за клуб в марте 2014 года. Всего в составе команды форвард провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко. В прошлом сезоне он отыграл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 + 40).
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