Кузнецов подписал с клубом НХЛ «Вашингтон» контракт на $62,4 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Общая сумма соглашения составила $62,4 млн, в год 25-летний Кузнецов будет зарабатывать порядка $7,8 млн.

«Евгений — один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет, — заявил вице-президент и генеральный менеджер “Вашингтона” Брайан Маклеллан. — Трудно найти другого игрока его уровня, находящегося на пике карьеры и помогающего партнерам становиться сильнее. У него великолепные техника, скорость и цепкость, необходимые для того, чтобы побеждать в НХЛ».

Кузнецов был выбран столичным клубом на драфте 2010 года под общим 26-м номером, он дебютировал за клуб в марте 2014 года. Всего в составе команды форвард провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко. В прошлом сезоне он отыграл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 + 40).