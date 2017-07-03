Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30260263/
3 июля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Кузнецов подписал с клубом НХЛ «Вашингтон» контракт на $62,4 млн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» объявил о подписании нового восьмилетнего контракта с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 3 июля. /ТАСС/. </em>Клуб Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вашингтон объявил о подписании нового восьмилетнего контракта с российским нападающим Евгением <span class=error>Кузнецовым</span>. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Общая сумма соглашения составила $62,4 млн, в год 25-летний Кузнецов будет зарабатывать порядка $7,8 млн.

«Евгений — один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в команде как минимум на восемь лет, — заявил вице-президент и генеральный менеджер “Вашингтона” Брайан Маклеллан. — Трудно найти другого игрока его уровня, находящегося на пике карьеры и помогающего партнерам становиться сильнее. У него великолепные техника, скорость и цепкость, необходимые для того, чтобы побеждать в НХЛ».

Кузнецов был выбран столичным клубом на драфте 2010 года под общим 26-м номером, он дебютировал за клуб в марте 2014 года. Всего в составе команды форвард провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко. В прошлом сезоне он отыграл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 + 40).

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 июля

Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее

Кузнецов подписал с клубом НХЛ "Вашингтон" контракт на $62,4 млн

Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций