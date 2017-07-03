Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30259915/
3 июля 2017, 1:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Торонто» подписал трехлетний контракт с форвардом Марло на $18,75 млн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» объявил о подписании трехлетнего соглашения с канадским нападающим Патриком Марло. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сумма соглашения с 37-летним форвардом, перешедшим в канадский клуб на правах свободного агента, составила $18,75 млн.

Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

За эти годы он стал лучшим в истории команды по количеству набранных очков (1082), победных шайб (98), голах в большинстве (160) и количеству сыгранных матчей (1493).

В прошлом регулярном чемпионате он набрал 46 очков (27 шайб + 19 передач), в плей-офф на его счету 4 очка (1+3).

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной

Ефимова завоевала два золота во второй день Открытого чемпионата Франции по плаванию

Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира