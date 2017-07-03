Клуб НХЛ «Торонто» подписал трехлетний контракт с форвардом Марло на $18,75 млн

Сумма соглашения с 37-летним форвардом, перешедшим в канадский клуб на правах свободного агента, составила $18,75 млн.

Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером «Сан-Хосе» и играл за этот клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

За эти годы он стал лучшим в истории команды по количеству набранных очков (1082), победных шайб (98), голах в большинстве (160) и количеству сыгранных матчей (1493).