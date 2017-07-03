Главный российский трансфер выходных — нападающий СКА Евгений Дадонов подписал трехлетний контракт с «Флоридой» на сумму 12 миллионов долларов (подробности — по ссылке).

Помимо Дадонова еще несколько российских хоккеистов перешли в субботу в новые команды. А вот Александр Радулов и Илья Ковальчук все еще остаются в статусе свободных агентов.

ЗВЕЗДЫ

РАДУЛОВ ВЕРНУЛСЯ С ОТДЫХА

Главная интрига — новые клубы Александра Радулова и Ильи Ковальчука — пока не разрешилась. По словам агента форварда СКА Юрия Николаева, его клиент все еще рассматривает различные варианты по обе стороны океана, и решение, скорее всего, будет принято сегодня — завтра.

Что касается Радулова, который вчера вернулся в Россию с отдыха в Италии, то кахаэловская опция практически исключена: конкретных предложений от наших клубов у него нет. Не потому, что не хотят, — слишком дорого. А в НХЛ после перехода Шаттенкирка в «Рейнджерс» и переподписания Торнтона с «Сан-Хосе» Радулов остался ключевым свободным агентом на рынке. Однако россиянин по-прежнему не может договориться с клубами по срокам контракта: никто не рискует выписывать ему желанное шестилетнее соглашение.

ШАНС

БУРМИСТРОВ ПОЕХАЛ В ВАНКУВЕР

Александр БУРМИСТРОВ. AFP 2017

Александр подписал однолетний контракт с «Кэнакс» на 800 тысяч долларов. В «Ванкувере» Бурми наверняка подвинут на фланг, если не удастся сбагрить Брэндона Саттера, что входит в планы генменеджера Джима Беннинга. Бо Хорвату и Хенрику Седину он не конкурент. На флангах тоже конкурентов хватает, хотя тут будет попроще. Хорошо (для Александра), что в «Кэнакс» новый тренер — Трэвис Грин. Он наверняка даст шанс. Не исключено, что даже попробует его со шведскими близнецами. С ними трудно не заиграть, если включать голову и выходить на лед с должным отношением. Вот только последнее-то и заботит. По сути, Бурмистров получил последнюю серьезную возможность заявить о себе на уровне НХЛ. И должен вытащить из себя все, причем сделать это привычкой.

ОБМЕН

ЕМЕЛИН ПЕРЕШЕЛ В «НЭШВИЛЛ»

Алексей ЕМЕЛИН. AFP 2017

Алексей Емелин совсем недолго был игроком «Вегаса» и перебрался в «Нэшвилл» в результате обмена на пик в третьем раунде драфта-2019. Было понятно, что новый клуб его не оставит. Зачем им дорогой контракт, который, к тому же, истекает через год? Для Емелина, правда, это был бы неплохой вариант, учитывая, что в «Монреале» от него ждали слишком многого. Но и нынешний переезд в «Нэшвилл» очень удачен.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли весьма системная команда, а у Алексея не будет никаких других задач, кроме разрушения в своей зоне. Там он никому не обещал улучшить результативность, да и у «Хищников» есть много других защитников, которые умеют подключаться к атаке. Жаль только, что Вадим Шипачев остался единственным русским в новом клубе. Ему будет еще сложней.

Не исключено, впрочем, что обмен Емелина — это ход под вероятный переход Мэтта Дюшена из «Колорадо». Если вдруг придется отдать Матиаса Экхольма, например. Алексей, между прочим, не так и мало играл с Пи Кеем Суббаном. И довольно неплохо играл. И все-таки Экхольм с его очень и очень удобоваримым контрактом, да еще и на следующие 5 лет (у Дюшена осталось всего два) — это, пожалуй, даже переплата. Но если цель — усилить атаку, то придется раскошелиться. А Емелин добавит мощи, которой «Хищникам» недостает.

ПЕРСПЕКТИВА

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ КУЛИКОВА

Дмитрий КУЛИКОВ. AFP 2017

Дмитрий Куликов подписал трехлетний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 4,33 миллиона долларов за сезон. Далеко не самый плохой вариант. Способен подвинуть на левом фланге обороны и Джоша Моррисси, и даже Тобиаса Энстрема, если будет в оптимальной форме образца последнего сезона во «Флориде». Интересно будет посмотреть на него в паре с Джейком Трубой. Перспективы у «Джетс» что надо. Оборона, если без травм, выглядит внушительно. Нападение, будучи весьма молодым, способно очень серьезно прибавить. Коннор Хеллибак еще подрастет, свежеподписанный Стив Мэйсон поможет. Тренера бы только сменить. Ну не тянет Пол Морис, это даже не вопрос.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

КАЛИНИН — В СКА

Сергей КАЛИНИН так и не смог закрепиться в заокеанской лиге. AFP 2017

Многие пошутили в интернете по поводу возвращения Сергея Калинина из «Торонто» в СКА. Большинство комментариев были жесткими и сводились к тому, что человек выбрал деньги, мол, все с ним понятно. Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Сергей провел в НХЛ 121 матч, потом еще в 19 в АХЛ — это очень достойный показатель. Помните, сколько человек уезжало и уезжает в Америку? Когда границы по-настоящему открыли, туда рвануло очень много народу, и ведь считалось, что многие талантливей Калинина, но кто-то завяз в низших лигах, кто-то провел пару игр в НХЛ и возвращался.

Так что не надо особо принижать то, что форвард сделал за океаном. Вы вспомните, с каким бэкграундом он отправлялся за океан. В «Авангарде» в сезоне-2014/2015 он точно не был лучшим, а плей-офф завершил без очков в шести встречах и показателем полезности «-6». Немногие думали, что он вообще сыграет в «Нью-Джерси», но первый сезон он провел очень неплохо. Да, ярких матчей было мало, но он все равно выходил на лед. Сейчас Калинин будет играть в России, но что ему, в 26 лет ездить на автобусах в Ютику и Сиракьюз? По-моему, он прыгнул выше головы, и уж точно ему не должно быть стыдно.

Роман РОТЕНБЕРГ: «ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА В НХЛ КАРЬЕРА СЕРГЕЯ ЗАСТОПОРИЛАСЬ»

Вице-президент СКА прокомментировал подписание контракта с российским форвардом.

— Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России, — отметил Ротенберг. — Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своем клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил.

После перехода в «Торонто» Калинин не провел в НХЛ ни одного матча. Хоккеист, чья карьера в КХЛ шла по нарастающей, очевидно, не сумел быстро проявить себя за океаном, и для его собственного будущего также гораздо полезнее вернуться в нашу лигу, а не продолжать тратить годы на игры в низших североамериканских лигах.

Калинин хорошо знаком и с тренерским штабом СКА, и с достаточно большим количеством хоккеистов, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Благодаря переходу в СКА он получит возможность перезапустить карьеру и в перспективе побороться за попадание на Олимпийские игры. Таким образом, наша лига получит еще одного яркого хоккеиста, который будет радовать отечественных болельщиков. Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны.