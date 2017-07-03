Миллионеры из Калифорнии

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«ПИТТСБУРГ» СОХРАНИЛ НЕ ВСЕХ

з. Джастин ШУЛЬЦ («Питтсбург», продление), 16,5 миллиона долларов, 3 года

н. Ник БОНИНО (из «Питтсбурга» в «Нэшвилл»), 16,4 миллиона долларов, 4 года.

«Пингвинз» сохранили Джастина Шульца, солидно повысив его зарплату — за прошлый сезон он заработал 1,4 миллиона. Вопрос только в том, стоило ли оно того? У него самый низкий процент задействования в зоне защиты среди всех защитников «Пенс». Весь плей-офф и большую часть сезона он отыграл в третьей паре, потому что ставить его в первую или вторую — накладно, у своих ворот он ведь тоже опасен — в другую просто сторону. 20 очков из 51 он набрал в большинстве, время игры в котором у него заберет Крис Летанг. Все надежды на Сергея Гончара, который сумел направить Джастина на путь истинный, но там работы еще — вагон. В первую очередь над физической силой, стыковой выносливостью, принятием решений в обороне. При этом он вполне способен прогрессировать.

А вот форварда Ника Бонино сохранит «Питтсбургу» не удалось. Что сказать по его четырехлетнему контракту с «Нэшвиллом» на 16,4 миллиона долларов? Ник — идеальная замена Майку Фишеру, который до сих пор не решил, завершать ли карьеру. Шикарный форвард третьего звена, который при случае может сыграть и во втором. Здорово читает игру, прекрасен в обороне. Да, тонкости ему не хватает, но иногда проскакивают интересные передачи. В эфире TSN он сказал, что в «Питтсбурге» все было круто, но настало время сделать следующий шаг. Не удивлюсь, если он и на следующий год доберется до финала Кубка Стэнли.

МИЛЛИОНЫ НА ЗАЩИТНИКОВ

в. Мартин ДЖОНС («Сан-Хосе», продление), 34,5 миллиона долларов, 6 лет

з. Марк-Эдуард ВЛАСИК («Сан-Хосе», продление), 56 миллионов долларов, 8 лет

з. Кэм ФАУЛЕР («Анахайм», продление), 52 миллиона долларов, 8 лет.

Важные новости пришли в субботу из Калифорнии. Первая: «Анахайм» продлил контракт с Кэмом Фаулером на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 6,5 миллиона долларов. К слову, меньше года назад Кэма хотели обменять. Но в этом сезоне он показал себя просто незаменимым игроком обороны «Дакс», чье шикарное катание позволяет ему успевать везде.

Вторая новость (и тоже про защитника) с Тихоокеанского побережья США: «Сан-Хосе» продлил соглашение с Марком-Эдуардом Власиком. Все бы хорошо, он блестящий персональщик, вполне возможно — лучший в НХЛ. Но ему уже 30. А ведь и Брент Бернс на восемь лет продлился. Что будет с ними хотя бы через пять — уже большой вопрос, причем вопрос к будущему «Шаркс». Ну, а по сделке с вратарем Мартином Джонсом (34,5 миллиона на 6 лет) — никаких вопросов. Он эти деньги заслужил целиком и полностью.

ЧЕХИ ВО «ФЛОРИДЕ» И «ДАЛЛАСЕ»

н. Радим ВРБАТА (из «Аризоны» во «Флориду»), 2,5 миллиона долларов, 1 год

н. Мартин ГАНЗАЛ (из «Миннесоты» в «Даллас»), 14,25 миллиона долларов, 3 года.

Радим Врбата отправляется во «Флориду». Заменили Яромира Ягра другим чехом? Сомнительная замена, прямо скажем. Как тут не вспомнить, что за пределами не хватающей звезд с неба «Аризоны"/"Финикса» Врбата провел только один толковый сезон — когда играл в «Ванкувере» с Сединами. Больше у него нигде ничего особо не получалось. Даже в «Кэнакс» на следующий же год, когда от Сединов его убрали. И ему 36.

Еще одному чешскому форварду Мартину Ганзалу в «Далласе» насыпали так насыпали: 14,25 миллиона за 3 года. Для 30-летнего форварда с больной спиной, ни разу не набиравшему более 40 очков — это много. Хотя нельзя не отметить, что он весьма полезен в аспектах, которые не связаны с очками непосредственно: хорош на точке, в меньшинстве, у своих ворот, здорово работает на чужом пятаке. Сегин — Спецца — Ханзал — Факса. Солидная подобралась центральная линия у «Старз».

«ВАШИНГТОН»: БЕЗ ШАТТЕНКИРКА И УИЛЬЯМСА

з. Кевин ШАТТЕНКИРК (из «Вашингтона» в «Рейнджерс»), 26,6 миллиона долларов, 4 года

н. Джастин УИЛЬЯМС (из «Вашингтона» в «Каролину»), 9 миллионов долларов, 2 года.

«Рейнджерс» подсуетились с Шаттенкирком, который определенно сделал скидку «Синим Рубашкам», поскольку хотел играть в Нью-Йорке, ну и что-то оставить команде на усиление. В «Вашингтоне» у него не очень получилось, но он определенно добавит «Рейнджерс» скорости, мысли в атаке, усилит большинство и поможет порой с трудом преодолеваемую подопечными Алена Виньо среднюю зону. Серия с «Оттавой» в этом смысле особо характерна. Брэди Шей и Брэндан Смит не того уровня «пакмуверы» и вообще не совсем «пакмуверы», а вот Кевин — именно такой.

Джастин Уильямс в телеконференции по поводу перехода в «Каролину» заявил, что «Кейнс» отныне завязывают с поражениями и пролетами мимо плей-офф. Не так уж и не прав. Они вполне способны сделать серьезный шаг вперед уже в ближайшем году. Может, в «Ураганах» у него снова срастется с седьмыми матчами, в которых до «Вашингтона» он набирал в среднем по два очка, выиграв семь из семи.

Теперь ведущие тройки нападения «Каролины» и пары обороны выглядят так:

Скиннер — Раск — Уильямс.

Ахо — Стаал — Линдхольм.

Терявяйнен — Райан — Стемпняк.

Хэнифин — Фолк.

Слэвин — Ван Римсдайк.

Очень приличные и крайне перспективные топ-9 и топ-4 под руководством тренера, выигравшего два чемпионата мира (один в качестве главного) и Кубок мира (ассистентом).