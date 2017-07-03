Миллионеры из Калифорнии
«СЭ» рассказывает о главных сделках выходных в НХЛ без участия россиян.
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«ПИТТСБУРГ» СОХРАНИЛ НЕ ВСЕХ
з. Джастин ШУЛЬЦ («Питтсбург», продление), 16,5 миллиона долларов, 3 года
н. Ник БОНИНО (из «Питтсбурга» в «Нэшвилл»), 16,4 миллиона долларов, 4 года.
«Пингвинз» сохранили Джастина Шульца, солидно повысив его зарплату — за прошлый сезон он заработал 1,4 миллиона. Вопрос только в том, стоило ли оно того? У него самый низкий процент задействования в зоне защиты среди всех защитников «Пенс». Весь
А вот форварда Ника Бонино сохранит «Питтсбургу» не удалось. Что сказать по его четырехлетнему контракту с «Нэшвиллом» на 16,4 миллиона долларов? Ник — идеальная замена Майку Фишеру, который до сих пор не решил, завершать ли карьеру. Шикарный форвард третьего звена, который при случае может сыграть и во втором. Здорово читает игру, прекрасен в обороне. Да, тонкости ему не хватает, но иногда проскакивают интересные передачи. В эфире TSN он сказал, что в «Питтсбурге» все было круто, но настало время сделать следующий шаг. Не удивлюсь, если он и на следующий год доберется до финала Кубка Стэнли.
МИЛЛИОНЫ НА ЗАЩИТНИКОВ
в. Мартин ДЖОНС («Сан-Хосе», продление), 34,5 миллиона долларов, 6 лет
з.
з. Кэм ФАУЛЕР («Анахайм», продление), 52 миллиона долларов, 8 лет.
Важные новости пришли в субботу из Калифорнии. Первая: «Анахайм» продлил контракт с Кэмом Фаулером на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 6,5 миллиона долларов. К слову, меньше года назад Кэма хотели обменять. Но в этом сезоне он показал себя просто незаменимым игроком обороны «Дакс», чье шикарное катание позволяет ему успевать везде.
Вторая новость (и тоже про защитника) с Тихоокеанского побережья США: «Сан-Хосе» продлил соглашение с
ЧЕХИ ВО «ФЛОРИДЕ» И «ДАЛЛАСЕ»
н. Радим ВРБАТА (из «Аризоны» во «Флориду»), 2,5 миллиона долларов, 1 год
н. Мартин ГАНЗАЛ (из «Миннесоты» в «Даллас»), 14,25 миллиона долларов, 3 года.
Радим Врбата отправляется во «Флориду». Заменили Яромира Ягра другим чехом? Сомнительная замена, прямо скажем. Как тут не вспомнить, что за пределами не хватающей звезд с неба «Аризоны"/"Финикса» Врбата провел только один толковый сезон — когда играл в «Ванкувере» с Сединами. Больше у него нигде ничего особо не получалось. Даже в «Кэнакс» на следующий же год, когда от Сединов его убрали. И ему 36.
Еще одному чешскому форварду Мартину Ганзалу в «Далласе» насыпали так насыпали: 14,25 миллиона за 3 года. Для 30-летнего форварда с больной спиной, ни разу не набиравшему более 40 очков — это много. Хотя нельзя не отметить, что он весьма полезен в аспектах, которые не связаны с очками непосредственно: хорош на точке, в меньшинстве, у своих ворот, здорово работает на чужом пятаке. Сегин — Спецца — Ханзал — Факса. Солидная подобралась центральная линия у «Старз».
«ВАШИНГТОН»: БЕЗ ШАТТЕНКИРКА И УИЛЬЯМСА
з. Кевин ШАТТЕНКИРК (из «Вашингтона» в «Рейнджерс»), 26,6 миллиона долларов, 4 года
н. Джастин УИЛЬЯМС (из «Вашингтона» в «Каролину»), 9 миллионов долларов, 2 года.
«Рейнджерс» подсуетились с Шаттенкирком, который определенно сделал скидку «Синим Рубашкам», поскольку хотел играть в
Джастин Уильямс в телеконференции по поводу перехода в «Каролину» заявил, что «Кейнс» отныне завязывают с поражениями и пролетами мимо
Теперь ведущие тройки нападения «Каролины» и пары обороны выглядят так:
Скиннер — Раск — Уильямс.
Ахо — Стаал — Линдхольм.
Терявяйнен — Райан — Стемпняк.
Хэнифин — Фолк.
Слэвин — Ван Римсдайк.
Очень приличные и крайне перспективные топ-9 и топ-4 под руководством тренера, выигравшего два чемпионата мира (один в качестве главного) и Кубок мира (ассистентом).
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