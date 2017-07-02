Марк Бержевен: Если бы вы видели запросы Радулова, то упали бы со стула

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Напомним, что контракт россиянина с клубом истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Ранее руководитель «Канадиенс» отмечал, что хотел бы вернуть Радулова в команду.

— Если бы вы видели его запросы, то упали бы со стула, — цитирует в своем Твиттере журналист RDS Люк Желина слова Бержевена.