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2 июля 2017, 23:34 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Марк Бержевен: Если бы вы видели запросы Радулова, то упали бы со стула

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен во время пресс-конференции рассказал о первой встрече с агентом нападающего Александра Радулова в январе этого года.

Генеральный менеджер Монреаля Марк <span class=error>Бержевен</span> во время <nobr>пресс-конференции</nobr> рассказал о первой встрече с агентом нападающего Александра <span class=error>Радулова</span> в январе этого года. Увеличить
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Напомним, что контракт россиянина с клубом истек, и он вышел на рынок свободных агентов. Ранее руководитель «Канадиенс» отмечал, что хотел бы вернуть Радулова в команду.

— Если бы вы видели его запросы, то упали бы со стула, — цитирует в своем Твиттере журналист RDS Люк Желина слова Бержевена.

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

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