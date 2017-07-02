Марк Бержевен: «Радулов и Марков отказались от предложений «Монреаля»

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Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.

— Они получили предложения, но отказались, — цитирует твиттер «Монреаля» Бержевена. — Оба решили выйти на рынок свободных агентов. «Монреаль» не может вернуть и Маркова, и Радулова. Мы хотим вернуть Александра, но на наших условиях.

Напомним, что 38-летний Марков выступал за «Монреаль» 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности «+18».