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2 июля 2017, 23:23 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Марк Бержевен: «Радулов и Марков отказались от предложений «Монреаля»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен во время пресс-конференции рассказал о ситуации с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Радуловым.

Генеральный менеджер Монреаля Марк <span class=error>Бержевен</span> во время <nobr>пресс-конференции</nobr> рассказал о ситуации с защитником Андреем <span class=error>Марковым</span> и нападающим Александром <span class=error>Радуловым</span>. Увеличить
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Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.

— Они получили предложения, но отказались, — цитирует твиттер «Монреаля» Бержевена. — Оба решили выйти на рынок свободных агентов. «Монреаль» не может вернуть и Маркова, и Радулова. Мы хотим вернуть Александра, но на наших условиях.

Напомним, что 38-летний Марков выступал за «Монреаль» 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности «+18».

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.

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