Марк Бержевен: «Радулов и Марков отказались от предложений «Монреаля»
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен во время
пресс-конференции рассказал о ситуации с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Радуловым.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.
— Они получили предложения, но отказались, — цитирует твиттер «Монреаля» Бержевена. — Оба решили выйти на рынок свободных агентов. «Монреаль» не может вернуть и Маркова, и Радулова. Мы хотим вернуть Александра, но на наших условиях.
Напомним, что 38-летний Марков выступал за «Монреаль» 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности «+18».
Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и
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