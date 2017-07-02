СМИ: Хоккеист «Монреаля» Прайс станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

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Новое соглашение вступит в силу с сезона-2018/2019. На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ является швед Хенрик Лундквист, зарплата которого в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» составляет $8,5 миллиона в год.

Прайс был выбран «Монреалем» на драфте новичков в 2005 году по пятым общим номером. В составе команды он дебютировал в сезоне-2007/08. В 2015 году он получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона, а также был признан лучшим вратарем. В составе сборной Канады Прайс выиграл Олимпийские игры в Сочи, Кубок мира по хоккею в 2016 году и чемпионат мира среди молодежных команд в 2007 году.