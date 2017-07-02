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2 июля 2017, 22:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лоутон: Ковальчук хочет контракт на три года и получать не меньше $ 6,5 млн

Североамериканский журналист Брайан Лоутон рассказал, какие условия пытается для себя выбить российский нападающий Илья Ковальчук в Национальной хоккейной лиге.

Североамериканский журналист <span class=error>Брайан</span> <span class=error>Лоутон</span> рассказал какие условия пытается для себя выбить российский нападающий Илья Ковальчук в Национальной хоккейной лиге. Увеличить
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«Слышал уже из нескольких клубов, что Илья Ковальчук установил минимальные требования к контракту в три года и 6,5 млн за сезон — тогда он будет рассматривать возможность возвращения в лигу», — написал журналист в своём «твиттере».

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.
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