Лоутон: Ковальчук хочет контракт на три года и получать не меньше $ 6,5 млн

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«Слышал уже из нескольких клубов, что Илья Ковальчук установил минимальные требования к контракту в три года и 6,5 млн за сезон — тогда он будет рассматривать возможность возвращения в лигу», — написал журналист в своём «твиттере».



Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.