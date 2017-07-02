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2 июля 2017, 13:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» подписал форварда из АХЛ Пелусо

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с нападающим.

Об этом информирует официальный сайт столичной команды Национальной хоккейной лиги. 1 июля в Национальной хоккейной лиге начал работу рынок свободных агентов.

Игроком столичной команды стал 28-летний форвард Энтони Пелусо, выступавший в системе «Виннипег Джетс». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год и носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ составит 650 тыс. долларов, в АХЛ — 250 тыс. В минувшем сезоне хоккеист выступал исключительно в АХЛ — за «Манитобу».

Вашингтон Кэпиталз
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