«Возвращаюсь домой». Итоги открытия рынка свободных агентов НХЛ для россиян

з. Алексей Емелин: из «Вегаса» — в «Нэшвилл»



Емелин, которого «золотые рыцари» забрали у «Монреаля» на драфте расширения, второй раз за недолгий срок сменил команду. Алексей считался одним из главных кандидатов на обмен, поскольку в стратегию создания молодой и перспективной «банды» вписывался с трудом, но обладал определённой обменной ценностью. В итоге, 31-летний россиянин, который всю предыдущую заокеанскую карьеру провёл в «Канадиенс», «приземлился» в стане финалиста Кубка Стэнли «Нэшвилле». В обмен за Алексея «хищники» пожертвовали третий раунд драфта 2019 года.

Для «Предаторз» этот выбор вполне можно считать удачным. Во-первых, из-за компенсации, которая стала достаточно скромной, чтобы о ней сожалеть, когда речь идёт об опытном, пусть и не вполне универсальном хоккеисте. Во-вторых, наличие Емелина позволит Питеру Лавиолетту больше экспериментировать с защитными парами в случае возникновения трудностей или травм: Емелин вполне способен органично вписаться и в первую четвёрку (Суббэн, Йоси, Эллис и Экхольм), и усилить третью пару, которой часто достаётся противостояние с лидерами соперников. В третьих, часть из 4,1-миллионной зарплаты Алексея (около $ 1,2 млн.) будет выплачивать ему именно «Вегас».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We have traded defenseman Alexei Emelin to <a href="https://twitter.com/PredsNHL">@PredsNHL</a> in exchange for Nashville's third-round draft pick in 2019.</p>— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) <a href="https://twitter.com/GoldenKnights/status/881307427466903552">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме всего прочего, Емелин — это дополнительная подстраховка, если Райан Эллис, которому предстоит восстанавливаться после операции на колене, не успеет этого сделать к старту сезона.

н. Евгений Дадонов: из СКА — во «Флориду»



«Пантеры» отказали в продолжении романа Яромиру Ягру, но пригласили взамен другого правого крайнего — хорошо знакомого Евгения Дадонова, который был в составе южан с 2009 по 2012 годы (55 матчей). Трёхлетний договор на $ 12 млн. выглядит вполне адекватным и даже выгодным для «Флориды», если Дадонов, набравший за СКА в прошлом сезоне 66 баллов, будет близок к этой отметке результативности. Явным плюсом в пользу Евгения будет знакомая обстановка и в клубе, и в городе, а кроме этого, у россиянина есть определённый кредит доверия от генерального менеджера «Пантерз» Дэйла Тэллона.

«Нынешний Дадонов — это совершенно другой хоккеист, нежели четыре года назад. У него намного более высокий уровень хоккейных навыков, техники, он стал более грамотным и зрелым человеком. Главные плюсы Евгения — это высокая скорость, трудовая этика, хороший бросок. Этот игрок может “делать вещи”, может выигрывать матчи в одиночку, он очень креативен и быстр. За последние три года на чемпионатах мира он был, возможно, лучшим игроком турнира. И это при том, что он играл в очень хорошей российской команде», — заявил Тэллон, добавив, что видит Дадонова в одной тройке с Александром Барковым и Джонатаном Юбердо.

н. Александр Бурмистров: из «Аризоны» — в «Ванкувер»



В прошлом сезоне Бурмистров не без приключений перешёл из «Виннипега» в «Аризону», столкнувшись с визовыми трудностями: чтобы получить необходимые для работы на территории США документы, он около 10 дней провёл в Ванкувере. Теперь этот город станет новым домом для Александра, и в стане «Кэнакс» россиянин имеет все шансы вывести свою карьеру на новый уровень. Главной задачей Бурмистрова станет попадание в топ-6 форвардов «Ванкувера», состав которого не слишком богат на талантливых нападающих, способных стабильно забивать, но для этого Александру придётся более продуктивно действовать у чужих ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Canucks?src=hash">#Canucks</a> sign Alexander Burmistrov to a one-year contract. <a href="https://t.co/ayS4MSjdSP">https://t.co/ayS4MSjdSP</a></p>— Vancouver Canucks (@Canucks) <a href="https://twitter.com/Canucks/status/881215494769975297">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Пока трудно понять, что именно нужно делать с Бурмистровым. Он колеблется между двумя первыми звеньями и нижней шестёркой нападающих, причём в заявке на каждый конкретный матч может оказаться где угодно. У Александра есть скорость, есть хорошие оборонительные навыки, иногда его озаряют вспышки атакующего творчества, но он не набирает большого количества очков. С другой стороны, он может быть достойным “убийцей” меньшинства, может быть эффективным центрфорвардом. В свои 25 лет он является неплохим объектом для перезагрузки своей карьеры и восстановления “Ванкувера”, тем более, что однолетний контракт на $ 900 тыс. — правильная сделка для такого типа хоккеистов. Но болельщики должны быть сдержанны в своих ожиданиях», — такую характеристику выписал Александра обозреватель Vancouver Courier Даниэль Вагнер.

з. Дмитрий Куликов: из «Баффало» — в «Виннипег»



Переход Куликова из отказавшего ему в доверии «Баффало» был неизбежен, но Дмитрий сумел это сделать с минимальными финансовыми потерями. Трёхлетний контракт с кэпхитом в $ 4,3 млн. полностью повторяет то соглашение, которое было у россиянина в «Сэйбрз», и в «Виннипеге», который известен своими горячими болельщиками, у Куликова будет прекрасная возможность выйти на новый уровень. В свои 26 лет Куликов был самым молодым свободным агентом на рынке, и в стане «Джетс» он наверняка будет играть в первой-второй паре защитников и выходить в большинстве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/NHLJets?src=hash">#NHLJets</a> agree to terms with Dmitry Kulikov on a three-year contract.<br><br>READ >> <a href="https://t.co/eXaDlVCLAO">https://t.co/eXaDlVCLAO</a> <a href="https://t.co/5GfVrYNfxK">pic.twitter.com/5GfVrYNfxK</a></p>— Winnipeg Jets (@NHLJets) <a href="https://twitter.com/NHLJets/status/881235657737326594">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, оптимизм по поводу подписания Куликова «реактивщиками» испытывают на все. Так, обозреватель Yahoo Sports Грег Вышински поставил Дмитрия первым номером в списке самых плохих подписаний, сделанных 1 июля.

«Если вы слышали радостный смех во второй половине дня, то это была реакция болельщиков “Баффало”, которые услышали о трёхлетнем контракте Куликова в “Джетс”. Возможно, ему поможет смена обстановки. Кажется, сам Куликов этому верит, но последние несколько сезонов он был просто ужасен», — отметил Вышински, которого в «Твиттере» поддержал журналист Buffalo News Майк Харрингтон.



Что касается главных российских «тузов» — Александра Радулова и Ильи Ковальчука, то пока им не удалось заключить контракты с новыми работодателями. Радуловым интересовался «Даллас», но переговоры пока не привели к заключение соглашения, а перелёт форварда из Северной Америки в Россию может свидетельствовать о том, что фокус его внимания вновь направлен на клубы КХЛ.

Возможно, что аналогичная ситуация сложилась и у Ильи Ковальчука, права на которого принадлежат «Нью-Джерси»: по информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, у «Дэвилз» не было предложений по их обмену в другой клуб.