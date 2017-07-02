Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц подписал контракт с «Тампой Бэй»

Игрок перешел в «Тампу» на правах свободного агента, подписав однолетний контракт с заработной платой в два миллиона долларов за сезон.

Куниц в общей сложности провел в регулярных чемпионатах НХЛ 884 игры и набрал 580 (250 шайб + 330 передач) очков, а также отметился 92 (27+65) баллами за результативность в 161 матче плей-офф. Последним клубом 37-летнего форварда был «Питтсбург», в составе который он выступал с 2009 года и завоевал три Кубка Стэнли. Также форвард выступал за «Атланту» и «Анахайм», с которым впервые стал чемпионом НХЛ в 2007 году.