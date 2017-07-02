Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Куниц подписал контракт с «Тампой Бэй»
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Сочи в составе сборной Канады нападающий Крис Куниц заключил соглашение с «Тампой Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Игрок перешел в «Тампу» на правах свободного агента, подписав однолетний контракт с заработной платой в два миллиона долларов за сезон.
Куниц в общей сложности провел в регулярных чемпионатах НХЛ 884 игры и набрал 580 (250 шайб + 330 передач) очков, а также отметился 92 (27+65) баллами за результативность в 161 матче
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