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2 июля 2017, 11:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард Александр Радулов на данный момент ведет переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

<em>МОСКВА 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/.</em> Российский форвард Александр <span class=error>Радулов</span> на данный момент ведет переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных. Увеличить
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«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5−6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать», — сказал Черных.

«Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили», — добавил собеседник ТАСС.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В текущем сезоне 30-летний форвард провел за клуб, который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.
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