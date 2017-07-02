Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

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«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5−6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать», — сказал Черных.

«Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили», — добавил собеседник ТАСС.