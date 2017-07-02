Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард Александр Радулов на данный момент ведет переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5−6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам
«Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили», — добавил собеседник ТАСС.
1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В текущем сезоне 30-летний форвард провел за клуб, который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter