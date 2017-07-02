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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30255767/
2 июля 2017, 11:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Возвращение Радулова в Россию не связано с его хоккейным будущим

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Возвращение в Россию форварда Александра Радулова, проведшего минувший сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», не связано с его профессиональным будущем. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

Как рассказал ТАСС агент хоккеиста Александр Черных на данный момент у форварда нет контракта с клубом НХЛ. Увеличить
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Ранее 30-летний хоккеист выложил видео в «Инстаграме», в котором он находится на борту самолета и говорит фразу: «Возвращаюсь домой».

«Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой. Пока контракт в НХЛ Александр не заключил, идут только предварительные разговоры. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Другие лиги, кроме КХЛ (Континентальной хоккейной лиги — прим. ТАСС), мы не рассматриваем».

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с «Монреалем». В текущем сезоне форвард провел за клуб, который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.
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