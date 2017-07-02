Клуб НХЛ «Питтсбург» подписал новый 3-летний контракт с защитником Джастином Шульцом

Контракт с игроком, которому 6 июля исполнится 27 лет, подписан на три года с зарплатой 5,5 миллиона долларов в сезон.

«Джастин играет очень важную роль для нашей команды. Очень хорошо знать, что он продолжит выступления за нас в течение следующих трех лет», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.