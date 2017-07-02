Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30255685/
2 июля 2017, 11:27 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Питтсбург» подписал новый 3-летний контракт с защитником Джастином Шульцом

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз » заключил новое соглашение с канадским защитником Джастином Шульцом, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Контракт с игроком, которому 6 июля исполнится 27 лет, подписан на три года с зарплатой 5,5 миллиона долларов в сезон.

«Джастин играет очень важную роль для нашей команды. Очень хорошо знать, что он продолжит выступления за нас в течение следующих трех лет», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

Шульц перешел в «Питтсбург» в феврале 2016 года и стал вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне НХЛ он провел 78 игр в регулярном чемпионате и набрал 51 (12 шайб + 39 передач) очко, а также принял участие в 21 встрече в плей-офф и заработал 13 (4+9) баллов за результативность.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева