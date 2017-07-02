Клуб НХЛ «Питтсбург» подписал новый 3-летний контракт с защитником Джастином Шульцом
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз » заключил новое соглашение с канадским защитником Джастином Шульцом, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Контракт с игроком, которому 6 июля исполнится 27 лет, подписан на три года с зарплатой 5,5 миллиона долларов в сезон.
«Джастин играет очень важную роль для нашей команды. Очень хорошо знать, что он продолжит выступления за нас в течение следующих трех лет», — сказал исполнительный
Шульц перешел в «Питтсбург» в феврале 2016 года и стал вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне НХЛ он провел 78 игр в регулярном чемпионате и набрал 51 (12 шайб + 39 передач) очко, а также принял участие в 21 встрече в
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