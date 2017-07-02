«Тампа» подписала экс-вратаря «Донбасса» Лейтона, защитников Макбэйна и Боди
«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала контракты с тремя игроками.
Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
Вратарь Майкл Лейтон, защитники Джейми Макбэйн и Мэт Боди подписали с клубом двусторонние контракты с зарплатой на уровне НХЛ 650 тысяч долларов. Все соглашения рассчитаны на год.
Лейтон в минувшем сезоне сыграл 4 матча в НХЛ за «Каролина Харрикейнз» и одержал первую победу с 2010 года. Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ за «Донбасс». С «Филадельфия Флайерз» в сезоне-2009/10 голкипер дошёл до финала
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