Радулов: Возвращаюсь домой

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Сообщалось, что с форвардом вели переговоры «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».

Хоккеист выложил инстастори с борта самолёта. Радулов сказал в конце: «Возвращаюсь домой». При этом он не дал никаких комментариев.

За 82 матча регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 Радулов набрал 61 (20+41) очко. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков. В КХЛ хоккеист выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», с которым завоевал кубок Гагарина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says "going back home". Whatever that means. <a href="https://t.co/VpTwZfOsnr">pic.twitter.com/VpTwZfOsnr</a></p>— Amanda Stein (@amandacstein) <a href="https://twitter.com/amandacstein/status/881281752228139010">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>