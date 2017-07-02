Радулов: Возвращаюсь домой
Российский нападающий Александр Радулов на старте рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге не подписал контракт.
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Сообщалось, что с форвардом вели переговоры «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».
Хоккеист выложил инстастори с борта самолёта. Радулов сказал в конце: «Возвращаюсь домой». При этом он не дал никаких комментариев.
За 82 матча регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2016/17 Радулов набрал 61 (20+41) очко. В шести матчах
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