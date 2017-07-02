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2 июля 2017, 9:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» заключил контракт с пятью игроками

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» подписал пятерых игроков.

Об этом информирует официальный сайт команды из Техаса.

Форвард Тайлер Питлик подписал с клубом трёхлетний контракт с зарплатой 1 млн долларов в год. Ранее он выступал за «Эдмонтон Ойлерз». С защитником Патриком Неметом техасская команда подписала новый контракт на один год с зарплатой 945 тыс. долларов. Соглашение носит односторонний характер

Двусторонние контракты подписали выступавшие в Американской хоккейной лиге голкипер Майк Маккенна, защитник Бретт Регнер, нападающий Брайан Флинн.

Даллас Старз
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