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2 июля 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форварды Беннетт, Сундквист и Торберн подписали контракты с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» подписал контракты с форвардами Бо Беннеттом, Оскаром Сундквистом и Крисом Торберном.

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

34-летний Торберн подписал с клубом двухлетний контракт с зарплатой 800 тыс. долларов в год. В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Виннипег Джетс».

Выступавший в прошлом сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» 25-летний Беннетт подписал контракт на один год стоимостью в 650 тыс. долларов. Соглашение носит односторонний характер.

23-летний Сундквист подписал с клубом однолетний контракт на 675 тыс. долларов. Хоккеист перешёл в «Сент-Луис» в рамках обмена Райана Ривза в «Питтсбург Пингвинз».

Сент-Луис Блюз
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