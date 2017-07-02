Форварды Беннетт, Сундквист и Торберн подписали контракты с «Сент-Луисом»

Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.



34-летний Торберн подписал с клубом двухлетний контракт с зарплатой 800 тыс. долларов в год. В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Виннипег Джетс».



Выступавший в прошлом сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» 25-летний Беннетт подписал контракт на один год стоимостью в 650 тыс. долларов. Соглашение носит односторонний характер.



23-летний Сундквист подписал с клубом однолетний контракт на 675 тыс. долларов. Хоккеист перешёл в «Сент-Луис» в рамках обмена Райана Ривза в «Питтсбург Пингвинз».