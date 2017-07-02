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2 июля 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский хоккеист Емелин в результате обмена перешел из «Вегаса» в «Нэшвилл»

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. «Вегас Голден Найтс» обменял российского защитника Алексея Емелина в «Нэшвилл Предаторз» на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года, сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> обменял российского защитника Алексея <span class=error>Емелина</span> в Нэшвилл Предаторз на право выбора в третьем раунде <span class=error>драфта</span> <span class=error>НХЛ</span> 2019 года сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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«Вегас», который в предстоящем сезоне дебютирует в НХЛ, в июне взял 31-летнего Емелина из «Монреаля» на драфте расширения.

Емелин был задрафтован «Монреалем» в 2004 году в третьем раунде под 84-м номером. За «Канадиенс» защитник играл на протяжении шести лет по 2017 год, и в каждом сезоне занимал первое место в команде по количеству силовых приемов. В общей сложности Емелин провел в НХЛ 380 игр и набрал 72 очка (14 шайб + 58 передач).

До НХЛ Емелин выступал в России за самарский ЦСК ВВС, тольяттинскую «Ладу» и казанский «Ак Барс», с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он выиграл чемпионат мира 2012 года, а также стал серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.

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