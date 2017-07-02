Российский хоккеист Емелин в результате обмена перешел из «Вегаса» в «Нэшвилл»

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«Вегас», который в предстоящем сезоне дебютирует в НХЛ, в июне взял 31-летнего Емелина из «Монреаля» на драфте расширения.

Емелин был задрафтован «Монреалем» в 2004 году в третьем раунде под 84-м номером. За «Канадиенс» защитник играл на протяжении шести лет по 2017 год, и в каждом сезоне занимал первое место в команде по количеству силовых приемов. В общей сложности Емелин провел в НХЛ 380 игр и набрал 72 очка (14 шайб + 58 передач).

До НХЛ Емелин выступал в России за самарский ЦСК ВВС, тольяттинскую «Ладу» и казанский «Ак Барс», с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он выиграл чемпионат мира 2012 года, а также стал серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.