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2 июля 2017, 1:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас» планирует обменять Алексея Емелина в «Нэшвилл»

«Вегас Голден Найтс» планирует обменять защитника Алексея Емелина в «Нэшвилл Предаторз».

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Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

31-летний Емелин перешёл в «Вегас» из «Монреаль Канадиенс» на драфте расширения. Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности «+1». У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

Нэшвилл Предаторз
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