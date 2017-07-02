«Вегас» планирует обменять Алексея Емелина в «Нэшвилл»
«Вегас Голден Найтс» планирует обменять защитника Алексея Емелина в «Нэшвилл Предаторз».
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Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
31-летний Емелин перешёл в «Вегас» из «Монреаль Канадиенс» на драфте расширения. Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности «+1». У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.
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