Агент: Российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух дней
МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский хоккеист Наиль Якупов определится с новым клубом в течение двух дней. Об этом ТАСС сообщил агент игрока, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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1 июля Якупов стал неограниченно свободным агентом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как «Сент- Луис» не сделал ему квалификационного предложения.
«Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на Якупова принадлежат действующему обладателю Кубка Гагарина СКА. «Относительно его шансов на возвращение в КХЛ можно сказать, что они есть всегда — мы ничего не отбрасываем в сторону. Здесь только трезвый расчет, и в расчет берется то, что будет правильно для игрока. Вариант со СКА является актуальным, здесь нечего скрывать, но в приоритете на сегодняшний день является НХЛ», — отметил агент.
Якупов стал первым номером драфта НХЛ 2012 года и был выбран «Эдмонтоном», за который он провел четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате за «Сент-Луис» в 40 матчах Якупов набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач).
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