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2 июля 2017, 0:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух дней

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский хоккеист Наиль Якупов определится с новым клубом в течение двух дней. Об этом ТАСС сообщил агент игрока, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

В минувшем сезоне за 40 матчей в составе Сент-Луиса Якупов набрал девять очков (3 шайбы 6 передач) Увеличить
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1 июля Якупов стал неограниченно свободным агентом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как «Сент- Луис» не сделал ему квалификационного предложения.

«Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные. Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава», — сказал Ларионов.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на Якупова принадлежат действующему обладателю Кубка Гагарина СКА. «Относительно его шансов на возвращение в КХЛ можно сказать, что они есть всегда — мы ничего не отбрасываем в сторону. Здесь только трезвый расчет, и в расчет берется то, что будет правильно для игрока. Вариант со СКА является актуальным, здесь нечего скрывать, но в приоритете на сегодняшний день является НХЛ», — отметил агент.

Якупов стал первым номером драфта НХЛ 2012 года и был выбран «Эдмонтоном», за который он провел четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате за «Сент-Луис» в 40 матчах Якупов набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач).

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