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1 июля 2017, 23:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте

Клуб «Флорида Пантерз» прекратил переговоры по новому контракту с нападающим Яромиром Ягром.

Клуб Флорида <span class=error>Пантерз</span> прекратил переговоры по новому контракту с нападающим <span class=error>Яромиром</span> <span class=error>Ягром</span>. Увеличить
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Об этом сообщает Sun Sentinel со ссылкой на источники.

В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) результативных баллов.

Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).

Флорида Пантерз
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Агент: «Флорида» по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два года

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» не сможет обменять своего новичка Евгения Дадонова в первые два сезона без согласия игрока. Об этом ТАСС сообщил агент российского нападающего Владимир Зоркин.
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