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1 июля 2017, 23:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о заключении контракта с нападающим Крисом Куницом.

<span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Лайтнинг объявил о заключении контракта с нападающим <span class=error>Крисом</span> <span class=error>Куницом</span>. Увеличить
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Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год с зарплатой $ 2 млн.

37-летний форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2008/09. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 71 матч, набрав 29 (9+20) очков, в 20 играх плей-офф отметился 11 (2+9) результативными баллами. В НХЛ на его счету 580 (250+330) очков в 884 играх «регулярки» и 92 (27+65) очка в 161 матче плей-офф. Куниц является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2007 — с «Анахайм Дакс», 2009, 2016, 2017 — с «Питтсбургом»).

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Олег Сосунов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана.
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