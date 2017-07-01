Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн
«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о заключении контракта с нападающим Крисом Куницом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год с зарплатой $ 2 млн.
37-летний форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2008/09. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 71 матч, набрав 29 (9+20) очков, в 20 играх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter