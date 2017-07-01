Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на сумму $13 миллионов

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Соглашение 26-летнего россиянина с командой рассчитано на три года. Куликов будет зарабатывать в среднем $4,3 миллиона в год.

Последним клубом Куликова был «Баффало», куда он был обменян из «Флориды» летом 2016 года. До этого он провел пять сезонов в составе клуба из Майами. В прошедшем сезоне на счету защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 47 встречах за «Баффало».