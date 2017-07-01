Агент: Три клуба НХЛ интересуются форвардом «Локомотива» Локтионовым
МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в нападающем «Локомотива» Андрее Локтионове. Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего хоккеиста, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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Локтионов провел в «Локомотиве» последние три года, его контракт с ярославским клубом истек 30 апреля. В сезоне-2016/17 в 63 матчах он набрал 39 очков (16+23), став вторым в клубе по результативности в
«Есть три команды НХЛ, которые в нем заинтересованы. Назвать их не могу, так как это будет некорректно. Сейчас они должны закончить первую волну подписаний, которая началась 1 июля, — сказал Ларионов. — С этими командами у нас идет диалог, и мы с Андреем не спешим».
«Он хочет вернуться в НХЛ. Клубы лиги первым делом подписывают свободных агентов, которые находятся здесь на рынке, а вторая волна подписаний коснется конкретных позиций. Так что Андрей в этом плане готов приехать в ту команду, где у него будет шанс играть», — добавил он.
Рынок свободных агентов в НХЛ открылся 1 июля.
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