Агент: Три клуба НХЛ интересуются форвардом «Локомотива» Локтионовым

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Локтионов провел в «Локомотиве» последние три года, его контракт с ярославским клубом истек 30 апреля. В сезоне-2016/17 в 63 матчах он набрал 39 очков (16+23), став вторым в клубе по результативности в плей-офф в качестве бомбардира и снайпера. В НХЛ он выступал за «Лос-Анджелес» (2009−2012) и «Нью-Джерси» (2013−2014). Он является обладателем Кубка Стэнли (2012), чемпионом мира среди юниоров (2007) и взрослых команд (2014).

«Есть три команды НХЛ, которые в нем заинтересованы. Назвать их не могу, так как это будет некорректно. Сейчас они должны закончить первую волну подписаний, которая началась 1 июля, — сказал Ларионов. — С этими командами у нас идет диалог, и мы с Андреем не спешим».

«Он хочет вернуться в НХЛ. Клубы лиги первым делом подписывают свободных агентов, которые находятся здесь на рынке, а вторая волна подписаний коснется конкретных позиций. Так что Андрей в этом плане готов приехать в ту команду, где у него будет шанс играть», — добавил он.

Рынок свободных агентов в НХЛ открылся 1 июля.