Альфредссон ушел с должности в руководстве «Оттавы»

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Он поблагодарил «Сенаторз» за предоставленную возможность поработать с «сенаторами».

— После двух приятных лет изучения обратной стороны хоккея в составе «Оттавы» я говорю о том, что я принял решение уйти из игры, — приводит пресс-служба «Сенатроз». — На этот раз я попытаюсь оценить то, какой профессиональный вызов буду преследовать. Я благодарен клубу за предоставленную возможность. Это позволило мне понять об обязанностях, необходимых для работы в хоккее.

Напомним, что швед, выступавший за «Оттаву» с 1995 по 2013 год, завершил игровую карьеру в 2014 году.