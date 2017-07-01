Альфредссон ушел с должности в руководстве «Оттавы»
Бывший защитник «Оттавы» Даниэль Альфредссон, который работал в клубе помощником по хоккейным операциям, объявил об уходе с занимаемой должности.
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Он поблагодарил «Сенаторз» за предоставленную возможность поработать с «сенаторами».
— После двух приятных лет изучения обратной стороны хоккея в составе «Оттавы» я говорю о том, что я принял решение уйти из игры, — приводит
Напомним, что швед, выступавший за «Оттаву» с 1995 по 2013 год, завершил игровую карьеру в 2014 году.
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