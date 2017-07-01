Евгений Дадонов подписал контракт с клубом НХЛ «Флорида»
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский форвард Евгений Дадонов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.
«Мы очень рады приветствовать Евгения у нас, — сказал генеральный менеджер “Флориды” Дэйл Таллон. — Он талантливый нападающий, который хорошо впишется в наш основной состав. Мы рады, что он решил продолжить карьеру здесь».
Дадонов был выбран «Флоридой» на драфте 2007 года в третьем раунде под общим 71-м номером. В 2009—2012 годах хоккеист провел в НХЛ в сумме 55 матчей, в которых набрал 20 очков (10 шайб + 10 передач). С 2012 по 2014 год он выступал за «Донбасс», в 2014 году перешел в петербургский СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дадонов сыграл 53 матча за армейцев, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.
«Флорида» завершила регулярный чемпионат — 2016/17 на 13-м месте в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в
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