Белорус Степан Фальковский заключил контракт новичка с клубом НХЛ

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Воспитанник минской «Юности» в текущем сезоне выступал за океаном в лиге Восточного побережья (ECHL) за клуб «Андирондак» и являлся ведущим защитником ECHL. Ранее белорус, рост которого 200 см, выступал в лиге Онтарио (OHL) за «Оттаву 67». Летом 2016-го он находился в тренировочном лагере клуба НХЛ «Калгари», который выбрал его на драфте прошлого года, но не прошел в основной состав команды.

Контракт новичка по правилам НХЛ является двусторонним, игрока могут из основной команды отправить в команды низших лиг. Одним из самых известных белорусских игроков ранее защищавших цвета «Лос-Анджелеса» является Владимир Цыплаков, который в составе клуба из Калифорнии провел четыре с половиной сезона, и в 2000 году был обменян в «Баффало».