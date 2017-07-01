Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером» на 900 тысяч долларов
Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером», утверждает Lastwordonhockey.com.
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Соглашение с форвардом рассчитано на один год. За это время он заработает 900 тысяч долларов.
В минувшем сезоне 25-летний россиянин выступал в составе «Аризоны». За «Койотс» он провел 49 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
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