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1 июля 2017, 21:08 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером» на 900 тысяч долларов

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером», утверждает Lastwordonhockey.com.

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с Ванкувером. Увеличить
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Соглашение с форвардом рассчитано на один год. За это время он заработает 900 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин выступал в составе «Аризоны». За «Койотс» он провел 49 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

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