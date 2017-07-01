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1 июля 2017, 21:04 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ханвик и Ниеми перешли в «Питтсбург»

Защитник Мэтт Ханвик стал игроком «Питтсбурга», сообщает официальный сайт клуба.

Защитник <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Ханвик</span> стал игроком Питтсбурга. Увеличить
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32-летний хоккеист заключил контракт на три года, его среднегодовая зарплата составит 2,25 миллиона долларов. Последние два сезона Ханвик провел в «Торонто». В минувшем сезоне он провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (1+18) очков. В шести встречах плей-офф защитник отметился одной передачей.

Вратарь Антти Ниеми подписал однолетнее соглашение с «Пингвинз». 33-летний игрок заработает 700 тысяч долларов. В прошедшем сезоне на счету Ниеми 37 игр, в которых он отразил 89,2 процента бросков с коэффициентом надежности 3,3.

Питтсбург Пингвинз
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