Ханвик и Ниеми перешли в «Питтсбург»

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32-летний хоккеист заключил контракт на три года, его среднегодовая зарплата составит 2,25 миллиона долларов. Последние два сезона Ханвик провел в «Торонто». В минувшем сезоне он провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (1+18) очков. В шести встречах плей-офф защитник отметился одной передачей.

Вратарь Антти Ниеми подписал однолетнее соглашение с «Пингвинз». 33-летний игрок заработает 700 тысяч долларов. В прошедшем сезоне на счету Ниеми 37 игр, в которых он отразил 89,2 процента бросков с коэффициентом надежности 3,3.