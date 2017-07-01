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1 июля 2017, 21:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», подписав однолетний контракт

Нападающий Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Нападающий <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Шарп</span> вернулся в Чикаго сообщается на официальном сайте клуба <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Шарп, выступавший в «Чикаго» в 2005—2015 годах, подписал контракт на один год.

Два последних сезона 35-летний форвард выступал за «Даллас». В минувшем сезоне Шарп в регулярном чемпионате НХЛ провел 48 матчей, забросил 8 шайб и сделал 10 передач.

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