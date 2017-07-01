Хоккеист Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», подписав однолетний контракт
Нападающий Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
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Шарп, выступавший в «Чикаго» в 2005—2015 годах, подписал контракт на один год.
Два последних сезона 35-летний форвард выступал за «Даллас». В минувшем сезоне Шарп в регулярном чемпионате НХЛ провел 48 матчей, забросил 8 шайб и сделал 10 передач.
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