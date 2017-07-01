СМИ: «Даллас» и «Монераль» ведут переговоры с Радуловым
По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна в подписании контракта с нападающим Александром Радуловым заинтересованы «Даллас» и «Монреаль».
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Клубы ведут переговоры с форвардом.
На данный момент 30-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за «Канадиенс», является свободным агентом. В составе «Монераля» Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко.
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