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1 июля 2017, 20:52 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: «Даллас» и «Монераль» ведут переговоры с Радуловым

По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна в подписании контракта с нападающим Александром Радуловым заинтересованы «Даллас» и «Монреаль».

По информации инсайдера TSN Пьера <span class=error>Лебрюна</span> в подписании контракта с нападающим Александром <span class=error>Радуловым</span> заинтересованы Даллас и Монреаль. Увеличить
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Клубы ведут переговоры с форвардом.

На данный момент 30-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за «Канадиенс», является свободным агентом. В составе «Монераля» Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко.

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