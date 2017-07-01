«Питтсбург» заключил трёхлетнее соглашение с защитником Ханвиком на $ 6,75 млн
«Питтсбург Пингвинз» заключил контракт с защитником Мэттом Ханвиком.
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Cоглашение с хоккеистом рассчитано на три года, среднегодовая зарплата составит $ 2,25 млн.
Последние два сезона 32-летний Ханвик провёл за «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2016/17 он провёл 72 игры в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «+8». В шести матчах
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