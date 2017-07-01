Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30252865/
1 июля 2017, 20:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» заключил трёхлетнее соглашение с защитником Ханвиком на $ 6,75 млн

«Питтсбург Пингвинз» заключил контракт с защитником Мэттом Ханвиком.

Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> заключил контракт с защитником <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Ханвиком</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Cоглашение с хоккеистом рассчитано на три года, среднегодовая зарплата составит $ 2,25 млн.

Последние два сезона 32-летний Ханвик провёл за «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2016/17 он провёл 72 игры в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «+8». В шести матчах плей-офф защитник отметился одной передачей с показателем полезности «-3».

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО