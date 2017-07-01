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1 июля 2017, 20:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн

«Каролина Харрикейнз» заключил двухлетний контракт с нападающим Джастином Уильямсом, сообщает официальный сайт клуба.

Каролина Харрикейнз заключил двухлетний контракт с нападающим <span class=error>Джастином</span> <span class=error>Уильямсом</span> сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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В сезоне-2017/18 форвард заработает $ 5 млн, а в сезоне-2018/19 — $ 4 млн.

35-летний Уильямс последние два сезона играл в «Вашингтон Кэпиталз». Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли — в 2006 году Уильямс завоевал трофей в составе «Каролины», а в 2012 и 2014 годах — в составе «Лос-Анджелес Кингз». В прошедшем сезоне он провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 48 (24+24) очков, а также отметился 9 (3+6) баллами за результативность в 13 играх плей-офф.

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