СМИ: Россиянин Куликов близок к переходу в клуб НХЛ «Виннипег»

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Срок соглашения между 26-летним Куликовым и «Баффало» истек 1 июля. Сообщается, что о переходе 26-летнего россиянина в «Виннипег» будет объявлено в ближайшее время.

Куликов был обменян в «Баффало» летом 2016 года. До этого он провел пять лет в составе «Флориды». В прошедшем сезоне на счету защитника 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в 47 встречах.