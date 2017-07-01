Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» подписал контракт новичка с россиянином Сосуновым
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Олег Сосунов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй». Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана.
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19-летний Сосунов был выбран «Тампой» в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под 178-м номером.
Сосунов, выступающий на позиции защитника, имеет рост 204 см и вес 109 кг. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок выступал за ярославский «Локо», где за два сезона (2015/16, 2016/17) сыграл 35 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.
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