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1 июля 2017, 19:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй» подписал контракт новичка с россиянином Сосуновым

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Олег Сосунов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана.

19-летний <span class=error>Сосунов</span> был выбран <span class=error>Тампой</span> в шестом раунде <span class=error>драфта</span> новичков <span class=error>НХЛ</span> 2016 года под 178-м номером. Увеличить
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19-летний Сосунов был выбран «Тампой» в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под 178-м номером.

Сосунов, выступающий на позиции защитника, имеет рост 204 см и вес 109 кг. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок выступал за ярославский «Локо», где за два сезона (2015/16, 2016/17) сыграл 35 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

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