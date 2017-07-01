Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из «Чикаго»

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23 июня «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

«Моя первая реакция на решение об обмене была эмоциональной. Очень жаль, что у нас не получилось успешно выступить в плей-офф. Возможно, со временем будет ясно, пойдет ли на пользу этот обмен, но также очевидно, что с возвращением Саада наш состав многое приобретает», — сказал Кейн.

«Мы с Артемием были очень близки. Не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось проводить время вместе, я думаю, он отличный парень. У него большое будущее, было грустно видеть, как он покидает нас», — добавил форвард.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.