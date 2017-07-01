Ковальчук и Радулов: КХЛ или НХЛ?

Вернется ли Илья Ковальчук в НХЛ? Какую лигу и клуб выберет Александр Радулов? Останется ли в «Монреале» Андрей Марков, чтобы первым из россиян в истории провести 1000 матчей в составе одной энхаэловской команды? Сможет ли «Вашингтон» найти деньги на Евгения Кузнецова после подписания Дмитрия Орлова, который вчера заключил с «Кэпс» новое шестилетнее соглашение на общую сумму в 30,6 миллиона долларов? Составит ли Евгений Дадонов компанию Вадиму Шипачеву в «Вегасе»? Что будет с первым номером драфта-2012 Наилем Якуповым? Сколько россиян приедут играть в КХЛ ради Олимпиады?

Ответы на все эти вопросы мы можем узнать уже сегодня. Месяц бесконечных слухов закончен — вечером рынок свободных агентов наконец откроется, и в течение нескольких часов клубы НХЛ наверняка установят очередной финансовый рекорд, потратив несколько сотен миллионов долларов на новые контракты.

Главная российская интрига очевидна. Два выдающихся российских хоккеиста — Радулов и Ковальчук — оказались на трансферном перепутье. Перепутье, которое наверняка определит их судьбу на завершающем этапе карьеры. Александру через неделю исполнится 31 год, Илье — 34, и каждый из них нацелен на один из последних больших контрактов в качестве игрока. Что же нам ждать от открытия рынка?

ПОВТОРИТ ЛИ КОВАЛЬЧУК СУДЬБУ ЯГРА?

Нет необходимости лишний раз сравнивать КХЛ и НХЛ или СКА и «Коламбус», который стал единственным североамериканским клубом, который официально обозначил свой интерес к Ковальчуку. Нет необходимости советовать 34-летнему хоккеисту, где ему лучше продолжить карьеру, — он уже набил достаточно шишек, чтобы и самому сделать правильный выбор.

Но вряд ли будущей осенью можно будет найти более интересную историю, чем потенциальное возвращение Ковальчука в НХЛ. После многочисленных трудностей Ильи в СКА и сборной, которые портили каждый его удачный отрезок игры в КХЛ, наше хоккейное сообщество уже слегка подзабыло, что россиянин был в течение целого десятилетия без всяких оговорок одним из лучших форвардов планеты. И потому — даже каждый позитивный момент, которых за четыре сезона Ковальчука в Санкт-Петербурге хватало в излишке, воспринимался с долей изрядного скепсиса.

Однако за океаном ничего не забывают. А уж такие вещи, как лучший, если бы не наличие Александра Овечкина, бросок в лиге, более 50 голов в двух сезонах и более 40 еще в трех, нереальную для 99 процентов игроков статистику в 816 очков за 816 матчей — такое в НХЛ не забудут никогда. И поэтому для многих заокеанских клубов, которые, конечно, знают о всех проблемах Ильи, он пусть рискованный актив, но интересный — особенно на фоне пустейшего рынка, где, кроме Радулова и 37-летних Джо Торнтона с Патриком Марло, нет ни одного топ-нападающего. Вдруг Ковальчук повторит судьбу Яромира Ягра, который триумфально вернулся из КХЛ в куда более позднем возрасте — 39 лет?

Правда, если в начале июня переезд Ильи в НХЛ был практически решенным вопросом, то на данный момент вероятность такого события снизилась до 50 процентов. Ковальчук может претендовать за океаном на 4 — 5 миллионов долларов в год, но куда тяжелее найти не тот клуб, который решится на такую зарплату, а тот, который согласится хотя бы на двухлетний контракт. А в возрасте Ильи гарантия стабильности очень важна: неудача заставит его в следующем году снова мучиться до 1 июля на рынке в полной неизвестности в плане будущего.

И поэтому Олимпиада и хороший новый контракт от СКА (в КХЛ Ковальчук может получить 6 — 8 миллионов долларов на 2 — 3 года), которому жизненно необходимо оставить главную в медийном смысле звезду, могут перевесить всю очевидную мотивацию Ильи снова заиграть в НХЛ.

КТО СДЕЛАЕТ СТАВКУ НА РАДУЛОВА?

У многолетнего партнера Ковальчука по сборной — совсем иная ситуация. Ему уже не нужно доказывать свою состоятельность в НХЛ: на рынке свободных агентов Радулов один из самых ценных активов, а из форвардов — однозначный номер один с большим отрывом.

Не будь потолка зарплат, Александра оторвали бы с руками за любые деньги, да и вообще он не попал бы на рынок — в Монреале им восхищаются болельщики и пресса, довольны тренер и генменеджер. Но требования Радулова (7 миллионов долларов на 6 лет) — это не менее рискованный актив, чем двухлетний контракт Ковальчука, ведь никто не предскажет, что будет с взрывным и скоростным форвардом, когда ему исполнится, скажем, 35.

Если в случае Ильи вероятность КХЛ-НХЛ примерно равна, то возвращение Александра в России возможно только при отсутствии хорошего длительного контракта за океаном. И уж кто-нибудь из длинного списка в 31 клуб неизбежно пойдет на риск — но, видимо, этой командой станет не «Монреаль». У «Канадиенс» осталось всего несколько часов, чтобы договорится с Радуловым перед открытием рынка.

Скорее всего, россиянин окажется в одном из клубов НХЛ, которые не имеет таких серьезных проблем с потолком зарплат (как те же «Вашингтон», «Тампа» или «Чикаго») и одновременно может претендовать в ближайшие годы на Кубок Стэнли — «Нэшвилл», «Даллас», «Торонто» или «Сан-Хосе». Но нельзя исключать и сенсации — вдруг кто-нибудь решится расчистить платежку перед открытием рынка и совершить серьезный обмен ради подписания Радулова?

Сегодня — вероятно, самый важный летний день в российском хоккее после победы Евгения Малкина в Кубке Стэнли. Решается судьба нескольких наших звезд и еще десятка крепких игроков уровня сборной. Последим за рынком — это будет интересно!

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.