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30 июня 2017, 21:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кейн: Панарина ждёт великолепное будущее, я огорчён его обменом из «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен его партнёра по звену Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

Нападающий Чикаго Блэкхоукс <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Кейн</span> прокомментировал обмен его партнёра по звену Артемия <span class=error>Панарина</span> в <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span>. Увеличить
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«Первая реакция была довольно эмоциональной, был немного разочарован тем, что Панарин уходит. У нас была отличная “химия”, которую хотелось совершенствовать. Очень жаль, что в плей-офф мы не сыграли так успешно, но со временем я начал относится к этому обмену с пониманием, тем более что к нам вернулся такой классный игрок, как Брэндон Саад. Он тоже многое даст нашей команде.

Мы с Артемием были очень близки, не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось вместе дурачиться, он отличный парень. Его ждёт великолепное будущее. Несомненно, я огорчён его обменом», — цитирует Кейна Sportsnet.

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