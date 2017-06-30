Кейн: Панарина ждёт великолепное будущее, я огорчён его обменом из «Чикаго»

«Первая реакция была довольно эмоциональной, был немного разочарован тем, что Панарин уходит. У нас была отличная “химия”, которую хотелось совершенствовать. Очень жаль, что в плей-офф мы не сыграли так успешно, но со временем я начал относится к этому обмену с пониманием, тем более что к нам вернулся такой классный игрок, как Брэндон Саад. Он тоже многое даст нашей команде.



Мы с Артемием были очень близки, не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось вместе дурачиться, он отличный парень. Его ждёт великолепное будущее. Несомненно, я огорчён его обменом», — цитирует Кейна Sportsnet.