Кейн: Панарина ждёт великолепное будущее, я огорчён его обменом из «Чикаго»
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен его партнёра по звену Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».
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«Первая реакция была довольно эмоциональной, был немного разочарован тем, что Панарин уходит. У нас была отличная “химия”, которую хотелось совершенствовать. Очень жаль, что в
Мы с Артемием были очень близки, не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось вместе дурачиться, он отличный парень. Его ждёт великолепное будущее. Несомненно, я огорчён его обменом», — цитирует Кейна Sportsnet.
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