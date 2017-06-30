Орлов получил 30 миллионов. Сколько осталось на Кузнецова?
«СЭ» — о новом контракте российского защитника «Вашингтона» и его влиянии на будущее «Кэпс».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Год назад Дмитрий Орлов выжал из «Вашингтона» средненькие 2,75 миллиона долларов и один год контракта, и никто бы сильно не удивился, если бы наш защитник
Причина солидного финансового прогресса — такой же прогресс в хоккее Орлова. Еще год назад он был обычным защитником третьей пары с неплохими атакующими навыками и сверхнестабильной игрой в обороне — таких в лиге не сосчитать. Сейчас он попал в десятку самых дорогих хоккеистов своего амплуа НХЛ из Европы и заставил «Вашингтон» отказаться от канадца Карла Алзнера, который провел в «Кэпс» девять лет карьеры, а сейчас станет одной из ключевых фигур на рынке неограниченно свободных агентов.
Орлов получил чуть менее дорогой контракт, чем Джонс,
Его агент Марк Гандлер отмечает, что «Вашингтон» не поскупился потому, что им нужен был «разносторонний игрок, который умеет все». После чудачеств Кевина Шаттенкирка в
Не факт, что Дмитрий даже в отсутствие Шаттенкирка получит место в спецбригадах большинства (есть Карлсон и Нисканен), но его общее игровое время должно увеличиться — до 22−23 минут в среднем за матч.
Подписание Орлова напрямую повлияет на контракт другого россиянина — Евгения Кузнецова, находящегося в статусе ограниченно свободного агента. Под потолком, который сейчас составляет 75 миллионов долларов, у «Вашингтона» осталось 12,4 миллионов. На сильных игроков на рынке претендовать не выйдет, как и на переподписание Алзнера, а также нападающих Даниэла Уинника (не страшно) и Джастина Уильмса (что очень обидно для «Кэпс»).
Помимо Кузнецова, в числе «столичных» ОСА сменщик Брэйдена Холтби немец Филипп Грубауэр и шведский форвард Андре Бураковски. И, наверное, «Вашингтон» смог бы уместить их всех в 12 с половиной миллионов, но есть другая проблема: на контрактах игроков основы, которые учитываются в платежке, сейчас всего 14 хоккеистов, а нужно 23!
Контракты еще пяти хоккеистов (их необязательно подписывать — можно поднять из фарма в АХЛ) будут стоить «Кэпс» не меньше 3−3,5 миллионов, таким образом, на троицу Грубауэр — Кузнецов — Бураковски останется в лучшем случае около 9 миллионов. Очевидно, что «Вашингтон» не будет в первую очередь подписывать немца или шведа, разве что за «копейки» — российский форвард намного важнее. Скорее всего, «Кэпс» придется пожертвовать вратарем (если, конечно, не будет обмена ветерана Брукса Орпика, «сжирающего» 5,5 миллионов под потолком), но даже в таком случае Кузнецов вряд ли получит больше 6, ведь 2,5−3 миллиона останутся на Бураковски — про глубину состава тоже нельзя забывать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter