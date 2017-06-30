Орлов получил 30 миллионов. Сколько осталось на Кузнецова?

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Год назад Дмитрий Орлов выжал из «Вашингтона» средненькие 2,75 миллиона долларов и один год контракта, и никто бы сильно не удивился, если бы наш защитник все-таки погнался за более серьезными деньгами в ЦСКА. Сейчас он получил шестилетнее соглашение и 30 миллионов, причем 12 из них — сразу, в качестве подписного бонуса.

Причина солидного финансового прогресса — такой же прогресс в хоккее Орлова. Еще год назад он был обычным защитником третьей пары с неплохими атакующими навыками и сверхнестабильной игрой в обороне — таких в лиге не сосчитать. Сейчас он попал в десятку самых дорогих хоккеистов своего амплуа НХЛ из Европы и заставил «Вашингтон» отказаться от канадца Карла Алзнера, который провел в «Кэпс» девять лет карьеры, а сейчас станет одной из ключевых фигур на рынке неограниченно свободных агентов.

Орлов получил чуть менее дорогой контракт, чем Джонс, Экман-Ларссон, Ристолайнен и Линдхольм, и опередил Райлли, Гостисбеера, Клингберга, Йоси и многих других очень сильных защитников. Дмитрий и вправду настолько хорош?

Его агент Марк Гандлер отмечает, что «Вашингтон» не поскупился потому, что им нужен был «разносторонний игрок, который умеет все». После чудачеств Кевина Шаттенкирка в плей-офф «Кэпс» вряд ли захотят еще раз связываться с атакующими защитниками, которые пожарят в решающие моменты плей-офф. Но насчет «умеет все» стоит сделать оговорку: Орлов стал-таки крутым универсалом, но у него нет какого-то навыка, развитого на элитном уровне.

Не факт, что Дмитрий даже в отсутствие Шаттенкирка получит место в спецбригадах большинства (есть Карлсон и Нисканен), но его общее игровое время должно увеличиться — до 22−23 минут в среднем за матч.

Подписание Орлова напрямую повлияет на контракт другого россиянина — Евгения Кузнецова, находящегося в статусе ограниченно свободного агента. Под потолком, который сейчас составляет 75 миллионов долларов, у «Вашингтона» осталось 12,4 миллионов. На сильных игроков на рынке претендовать не выйдет, как и на переподписание Алзнера, а также нападающих Даниэла Уинника (не страшно) и Джастина Уильмса (что очень обидно для «Кэпс»).

Помимо Кузнецова, в числе «столичных» ОСА сменщик Брэйдена Холтби немец Филипп Грубауэр и шведский форвард Андре Бураковски. И, наверное, «Вашингтон» смог бы уместить их всех в 12 с половиной миллионов, но есть другая проблема: на контрактах игроков основы, которые учитываются в платежке, сейчас всего 14 хоккеистов, а нужно 23!

Контракты еще пяти хоккеистов (их необязательно подписывать — можно поднять из фарма в АХЛ) будут стоить «Кэпс» не меньше 3−3,5 миллионов, таким образом, на троицу Грубауэр — Кузнецов — Бураковски останется в лучшем случае около 9 миллионов. Очевидно, что «Вашингтон» не будет в первую очередь подписывать немца или шведа, разве что за «копейки» — российский форвард намного важнее. Скорее всего, «Кэпс» придется пожертвовать вратарем (если, конечно, не будет обмена ветерана Брукса Орпика, «сжирающего» 5,5 миллионов под потолком), но даже в таком случае Кузнецов вряд ли получит больше 6, ведь 2,5−3 миллиона останутся на Бураковски — про глубину состава тоже нельзя забывать.