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30 июня 2017, 20:54 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Миннесота» обменял в «Баффало» Сканделлу и Поминвилла на Энниса и Фолиньо

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Джейсон Поминвилл и защитник Марко Сканделла перешли в «Баффало», в обратном направлении проследовали форварды Тайлер Эннис и Маркус Фолиньо, сообщается на сайте «Миннесоты».

Также «Миннесота» получила право выбора в третьем раунде драфта-2018, а «Баффало» досталось право выбора в четвертом раунде.

Поминвилл выступал за «Миннесоту» на протяжении пяти сезонов и с тех пор набрал 206 (76+130) очков в 327 матчах. Сканделла провел в «Миннесоте» семь сезонов и записал на свой счет 89 (27+62) очков в 373 играх.

Эннис в минувшем сезоне набрал 13 (5+8) очков в 51 матче за «Баффало», на счету Фолиньо 23 (13+10) очков в 80 играх.

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