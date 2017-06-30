Клуб НХЛ «Миннесота» обменял в «Баффало» Сканделлу и Поминвилла на Энниса и Фолиньо
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Джейсон Поминвилл и защитник Марко Сканделла перешли в «Баффало», в обратном направлении проследовали форварды Тайлер Эннис и Маркус Фолиньо, сообщается на сайте «Миннесоты».
Также «Миннесота» получила право выбора в третьем раунде драфта-2018, а «Баффало» досталось право выбора в четвертом раунде.
Поминвилл выступал за «Миннесоту» на протяжении пяти сезонов и с тех пор набрал 206 (76+130) очков в 327 матчах. Сканделла провел в «Миннесоте» семь сезонов и записал на свой счет 89 (27+62) очков в 373 играх.
Эннис в минувшем сезоне набрал 13 (5+8) очков в 51 матче за «Баффало», на счету Фолиньо 23 (13+10) очков в 80 играх.
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