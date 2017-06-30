Клуб НХЛ «Миннесота» обменял в «Баффало» Сканделлу и Поминвилла на Энниса и Фолиньо

Также «Миннесота» получила право выбора в третьем раунде драфта-2018, а «Баффало» досталось право выбора в четвертом раунде.

Поминвилл выступал за «Миннесоту» на протяжении пяти сезонов и с тех пор набрал 206 (76+130) очков в 327 матчах. Сканделла провел в «Миннесоте» семь сезонов и записал на свой счет 89 (27+62) очков в 373 играх.

Эннис в минувшем сезоне набрал 13 (5+8) очков в 51 матче за «Баффало», на счету Фолиньо 23 (13+10) очков в 80 играх.